"Борги минулого". У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні

"Справа зовсім не в тому, що Німеччина нічого не постачає або постачає занадто мало. Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України. Це створює певну напругу", - сказав він.

На підтвердження своїх слів Габек зазначив, що на цей час українські солдати тренуються на Panzerhaubitze 2000.

"Це одне з найсучасніших артилерійських знарядь. Це вимагає навчання. Німеччина скоро поставить цю зброю Україні", - додав він.

На думку міністра економіки, подібні звинувачення можуть бути наслідком того, що останніми роками Німеччина "надто некритично ставилася до російського уряду".

"Німеччина побудувала "Північний потік - 2", попри анексію Криму та ігнорувала попередження східноєвропейських партнерів. Це має ефект. Сьогодні ми стикаємося з боргами, в які ми влізли у минулому", - пояснив Габек.