Долги газовых компаний Фирташа выросли до 17 млрд гривен, - "Нафтогаз"

В НАК отметили, что за полгода долги компаний Фирташа выросли на 55%

Долги компаний, которые входят в Региональную газовую компанию (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, выросли до 17 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Сообщается, что долги этих компаний за июнь выросли еще на 386 млн гривен. За I полугодие 2018 года долги увеличились на 55% и составили 17 млрд гривен.

"А это 65% долгов перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки газа. Другие контрагенты пытаются рассчитываться или, по крайней мере, не наращивать долги", - добавили в "Нафтогазе".

Фото: инфографика НАК "Нафтогаз Украины"

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Региональной газовой компании прошли обыски. Отметим, с 1 августа 2018 года должна была вступить в силу версия Кодекса газотранспортной системы, которую утвердил предыдущий состав НКРЭКУ без учета предложений "Укртрансгаза".

"Есть веские основания считать, что в создании этого кодекса принимали участие юристы, работающие на олигарха Дмитрия Фирташа, фактического владельца РГК", - подчеркнули в НАК.

Новая версия кодекса, по мнению "Нафтогаза", закрепит монополизм облгазов на региональных рынках и их возможность "безнаказанно заниматься воровством газа".