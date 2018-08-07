Борги газових компаній Фірташа зросли до 17 млрд гривень, - "Нафтогаз"

У НАК відзначили, що за півроку борги компаній Фірташа зросли на 55%

Борги компаній, які входять до Регіональної газової компанії (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа, зросли до 17 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Повідомляється, що борги цих компаній за червень виросли ще на 386 млн гривень. За I півріччя 2018 року борги збільшилися на 55% і склали 17 млрд гривень.

"А це 65% боргів перед "Укртрансгазом" за послуги балансування газу. Інші контрагенти намагаються розраховуватися або, принаймні, не нарощувати борги", - додали в "Нафтогазі".

Фото: інфографіка НАК "Нафтогаз України"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Регіональній газовій компанії пройшли обшуки. Зазначимо, з 1 серпня 2018 року мала набути чинності версія Кодексу газотранспортної системи, яку затвердив попередній склад НКРЕКП без урахування пропозицій "Укртрансгазу".

"Є вагомі підстави вважати, що у створенні цього кодексу брали участь юристи, які працюють на олігарха Дмитра Фірташа, фактичного власника РГК", - наголосили у НАК.

Нова версія кодексу, на думку "Нафтогазу", закріпить монополізм облгазів на регіональних ринках та їх можливість "безкарно займатися крадіжками газу".