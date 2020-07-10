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Долг жителей Киевской области за газ составляет почти 2 млрд гривен

Киевская область, Пятница 10 июля 2020 18:20
Долг жителей Киевской области за газ составляет почти 2 млрд гривен
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Контролировать и оплачивать счета за услуги газа можно онлайн

По состоянию на 1 июля 2020 года бытовые потребители задолжали ООО "Киевоблгаз Сбыт" 1 млрд 950 млн гривен. Компания поставляет газ 885 тысячам домохозяйств, у 760 тысяч из них есть долги за предыдущение периоды.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевоблгаз Сбыта".

"В период пандемии пострадала экономика Украина, что также отобразилось на платежной дисциплине клиентов компании. Правительство должно обратить внимание на сложившуюся ситуацию, чтобы избежать коллапса перед началом отопительного сезона, когда количество отключений и должников может вырасти в разы. На данный момент должники могут обратиться к поставщику газа с заявлением о заключении договора на реструктуризацию долга", - рассказывает директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

В компании обьясняют, что чем больше вырастет задолженность, тем сложнее ее погасить.

"В любом случе по окончанию карантина все окажутся перед необходимостью оплатить накопившиеся долги. В итоге компания будет вынуждена обратиться к оператору ГРС с поручением прекратить газоснабжение должникам. Впрочем, помимо задолженности придется возмещать затраты за прекращение и возобновлении газоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, контролировать и оплачивать онлайн-счета за услуги газа можно из Личного кабинета на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104.ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight.

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