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Борг жителів Київської області за газ становить майже 2 млрд гривень

Київська область, П'ятниця 10 липня 2020 18:20
Борг жителів Київської області за газ становить майже 2 млрд гривень
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Контролювати і оплачувати рахунки за послуги газу можна онлайн

Станом на 1 липня 2020 року побутові споживачі заборгували ТОВ "Київоблгаз Збут" 1 млрд 950 млн гривень. Компанія постачає газ 885 тисячам домогосподарств, у 760 тисяч з них є борги за предыдущение періоди.

Про це повідомляє прес-служба "Київоблгаз Збуту".

"В період пандемії постраждала економіка Україна, що також відобразилося на платіжної дисципліни клієнтів компанії. Уряд має звернути увагу на сформовану ситуацію, щоб уникнути колапсу перед початком опалювального сезону, коли кількість відключень і боржників може зрости в рази. На даний момент боржники можуть звернутися до постачальника газу з заявою про укладення договору на реструктуризацію боргу", - розповідає директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

У компанії пояснюють, що чим більше зросте заборгованість, тим складніше її погасити.

"У будь-якому випадку по закінченню карантину всі опиняться перед необхідністю сплатити борги, що накопичилися. У підсумку компанія буде змушена звернутися до оператора ГРС з дорученням припинити газопостачання боржникам. Втім, крім заборгованості доведеться відшкодовувати витрати за припинення та відновлення газопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, контролювати і оплачувати онлайн-рахунки за послуги газу можна з Особистого кабінету на сайті 104.ua за допомогою чат-бота Viber 7104.ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight.

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