Долг облгазов перед "Укртрансгазом" увеличился до 28,3 млрд гривен

Иллюстративное фото (utg.ua)

Больше всего задолжали газораспределительные компании Дмитрия Фирташа

Общая задолженность газораспределительных компаний за услуги балансировки перед "Укртрансгазом" в октябре 2018 года увеличилось на 3% - с 27,4 до 28,3 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Укртрансгаза", долг газораспределительных компаний, входящих в группу "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа, вырос еще на 558 млн грн (3%) в отношении к сентябрю и равна 18,7 млрд грн.

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Среди газораспределительных компаний, входящих в группу РГК, наибольшую динамику продемонстрировал ПАО "Закарпатгаз" - увеличив задолженность на 135 млн грн (60%) до 357 млн грн. Значительную динамику продемонстрировало также ПАО "Киевоблгаз", которое нарастило долг почти на 80 млн грн в октябре - до 1,6 млрд грн. Крупнейшим должником остается ОАО "Харьковгоргаз" с долгом 5,5 млрд грн.

По данным АО "Укртрансгаз", за 10 месяцев компания потратила на покрытие небалансов природного газа в ГТС Украины более 15 млрд грн, из которых оплачено потребителями 5 млрд грн, что составляет лишь 33% от начисленной суммы. Несанкционированный отбор при этом составил более 1 млрд куб. м газа, или 93,4% от фактического объема балансировки.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла введение суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.