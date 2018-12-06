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Борг облгазів перед "Укртрансгазом" збільшився до 28,3 млрд гривень

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 22:00
Борг облгазів перед "Укртрансгазом" збільшився до 28,3 млрд гривень
Ілюстративне фото (utg.ua)

Найбільше заборгували газорозподільні компанії Дмитра Фірташа

Загальна заборгованість газорозподільних компаній за послуги балансування перед "Укртрансгазом" у жовтні 2018 року збільшилась на 3% - з 27,4 до 28,3 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними "Укртрансгазу", борг газорозподільних компаній, що входять до групи "Регіональна газова компанія" Дмитра Фірташа, виріс ще на 558 млн грн (3%) у відношенні до вересня та дорівнює 18,7 млрд грн.  

Серед газорозподільних компаній, що входять до групи РГК, найбільшу динаміку продемонструвало ПАТ "Закарпатгаз" - зростивши заборгованість на 135 млн грн (60%) до 357 млн грн. Значну динаміку продемонструвало також ПАТ "Київоблгаз", яке наростило борг майже на 80 млн грн у жовтні - до 1,6 млрд грн. Найбільшим боржником залишається ПАТ "Харківміськгаз" з боргом 5,5 млрд грн.

Борг облгазів перед &quot;Укртрансгазом&quot; збільшився до 28,3 млрд гривень

utg.ua

За даними АТ "Укртрансгаз", за 10 місяців компанія витратила на покриття небалансів природного газу в ГТС України понад 15 млрд грн, з яких споживачами сплачено 5 млрд грн, що складає лише 33% від нарахованої суми. Несанкціонований відбір при цьому склав більше 1 млрд куб. м газу, або 93,4% від фактичного обсягу балансування.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла введення добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

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