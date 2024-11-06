Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа, - Bloomberg

ВВП-варранти країни, різновид боргових цінних паперів з виплатами, прив'язаними до економічного зростання, торгувалися за ціною вище 73,6 цента за долар, що є найвищим показником з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли цінні папери впали менш ніж до 15 центів.

Управляючі фондами вже купували доларові облігації України в останні тижні, оскільки президентство Трампа почало здаватися вірогіднішим. Сьогодні облігації були одними з найкращих на ринках, що розвиваються, за процентним зростанням.

"Облігації відображають ймовірність того, що війна може закінчитися раніше, а не фокусуються на тому, як виглядатиме ця угода", - сказав Тис Лоу, керуючий портфелем у Ninety One UK Ltd.

Зростання українських облігацій виділялося серед ринків, що розвиваються, де валюти та акції в основному розпродувалися на перспективі того, що Трамп може ввести мита на торгівлю. Найбільше постраждали східноєвропейські валюти, а форинт торгувався на найнижчому рівні з кінця 2022 року.

Основні перешкоди

Як зазначає Bloomberg, залишаються серйозні перешкоди для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів із Україною. Російські війська просуваються вперед у виснажливій війні, і перспектива знаходження спільного ґрунту для мирних переговорів залишається віддаленою. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати битися, але армія значною мірою залежить від допомоги США.

Зеленський заявив, що підхід Трампа до глобальних відносин "світ через силу" може допомогти покласти край конфлікту, додавши, що Україна розраховує на "тривалу потужну двопартійну підтримку" з боку США.

У вересні під час передвиборчих дебатів із віце-президентом Камалою Гарріс Трамп заявив, що хоче припинення бойових дій і що лідери двох країн зустрінуться та вироблять угоду.

"Я хочу, щоб війна припинилася", - сказав Трамп після того, як його двічі запитали, чи він хоче, щоб Україна перемогла. "Це війна, яка вмирає від бажання бути врегульованою. Я врегулюю її ще до того, як стану президентом".

Досі обидві країни наполягали на припиненні війни на своїх умовах: президент України відмовився йти на будь-які територіальні поступки Росії, а президент Росії Володимир Путін відмовився відмовитися від планів із завоювання чотирьох українських регіонів, які Москва оголосила своїми у 2022 році. У липні Путін заявив, що Росія серйозно ставиться до заяв Трампа про те, що має пропозиції щодо якнайшвидшого припинення війни.

Однак, за даними української інвестиційної компанії Dragon Capital, залишається незрозумілим, які безпосередні важелі впливу на Росію будуть у Трампа, щоб змусити її припинити наступ саме тоді, коли вона почала досягати великих успіхів. "Тому досягнення справжнього припинення вогню може виявитися тривалішим процесом, ніж очікувалося", - йдеться у повідомленні.