Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа

Долар виріс після того, як Дональд Трамп вирвався вперед у президентських перегонах у США. Це спровокувало різке зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі припущень про те, що його політика підтримуватиме відсоткові ставки у США на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зростання долара призвело до зниження валютних пар по всьому світу: євро, ієна, австралійський долар і швейцарський франк ослабли щонайменше на 1%. Втрати мексиканського песо досягли позначки 3%.

У той час як ф'ючерси на долар і американські фондові індекси зростають, реакція європейських активів прямо протилежна. Ф'ючерси Euro Stoxx 50 впали на 1%, а євро падає на 1,6% до долара США, досягнувши найнижчого рівня з липня.

Інвестори казали, що перемога Трампа стане найгіршим результатом для європейських ринків через його намір обмежити імпорт у США. Такі сектори, як автомобілебудування, можуть сильно постраждати, якщо Трамп продовжить вводити мита, що пропонуються їм.

Трамп пообіцяв знизити податки та запровадити високі мита на імпорт, що посилить інфляційний тиск і, ймовірно, уповільнить темпи зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

"План Трампа за тарифами та податками має призвести до зростання інфляції та дефіциту, а це має означати більш високі довгострокові процентні ставки", - сказала Прія Місра, керуючий портфелем JPMorgan Investment Management.

Республіканці отримали контроль над Сенатом США, що дало їм потужні важелі впливу у майбутніх важливих податкових та видаткових битвах.

З семи критично важливих штатів, що вагаються два за Трампом - Джорджія і Північна Кароліна. Проте ключові штати, включаючи Мічиган, Вісконсін та Пенсільванію, поки що оскаржуються, а результати ще не оголошені. Це залишає відкритою можливість різкого розвороту на валютних ринках, як це було в попередніх циклах.

За останніми даними, Трамп уже отримав 247 голосів виборців із необхідних 270, віце-президент Камала Гарріс – 214.

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