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Долларовые облигации Украины подорожали после победы Трампа, - Bloomberg

Фото: Победа Трампа вызвала рост облигаций Украины
Автор: Александр Белоус

Долларовые облигации Украины выросли поскольку, обещания Дональда Трампа ускорить прекращение войны с Россией оказались в центре внимания после его переизбрания на пост президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ВВП-варранты страны, разновидность долговых ценных бумаг с выплатами, привязанными к экономическому росту, торговались по цене выше 73,6 цента за доллар, что является самым высоким показателем с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда ценные бумаги упали до менее чем 15 центов.

Управляющие фондами уже покупали долларовые облигации Украины в последние недели, поскольку президентство Трампа стало казаться более вероятным. Сегодня облигации были одними из лучших на развивающихся рынках по процентному росту.

"Облигации отражают вероятность того, что война может закончиться раньше, а не фокусируются на том, как будет выглядеть эта сделка", - сказал Тис Лоу , управляющий портфелем в Ninety One UK Ltd.

Рост украинских облигаций выделялся среди развивающихся рынков, где валюты и акции в основном распродавались на перспективе того, что Трамп может ввести пошлины на торговлю. Больше всего пострадали восточноевропейские валюты, а форинт торговался на самом низком уровне с конца 2022 года.

Основные препятствия

Как отмечает Bloomberg, остаются серьезные препятствия для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров с Украиной. Российские войска продвигаются вперед в изнурительной войне, и перспектива нахождения общей почвы для мирных переговоров остается отдаленной. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать сражаться, но армия в значительной степени зависит от помощи США.

Зеленский заявил, что подход Трампа к глобальным отношениям "мир через силу" может помочь положить конец конфликту, добавив, что Украина рассчитывает на "продолжительную мощную двухпартийную поддержку" со стороны США.

В сентябре во время предвыборных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис Трамп заявил, что хочет прекращения боевых действий и что лидеры двух стран встретятся и выработают соглашение.

"Я хочу, чтобы война прекратилась", - сказал Трамп после того, как его дважды спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила. "Это война, которая умирает от желания быть урегулированной. Я урегулирую ее еще до того, как стану президентом".

До сих пор обе страны настаивали на прекращении войны на своих условиях: президент Украины отказался идти на какие-либо территориальные уступки России, а президент России Владимир Путин отказался отказаться от планов по завоеванию четырех украинских регионов, которые Москва объявила своими в 2022 году. В июле Путин заявил, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о том, что у него есть предложения по скорейшему прекращению войны.

Однако, по данным украинской инвестиционной компании Dragon Capital, остается неясным, какие непосредственные рычаги воздействия на Россию будут у Трампа, чтобы заставить ее прекратить наступление именно тогда, когда она начала добиваться больших успехов. "Поэтому достижение подлинного прекращения огня может оказаться более длительным процессом, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, победа Трампа на президентских выборах в США вызвала рост курс доллара к основным валютам. Реакция европейских активов прямо противоположная. Инвесторы говорили, что победа Трампа станет худшим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США.

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