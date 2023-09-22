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Долар прискорив падіння: обмінні пункти оновили курси валют

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 10:28
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Долар прискорив падіння: обмінні пункти оновили курси валют Фото: курс долара впав на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після різкого зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 вересня середній курс долара в Україні впав на 25 копійок до 38,15 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 22 вересня становить 38,8944 гривні за євро (-0,2450 гривні).

Долар прискорив падіння: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара

Нагадаємо,курс долара різко зріс на початку поточного тижня, піднявшись до максимуму, якого він досягнув у серпні - 38,60 гривень. Після цього курс почав падати.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажаність послаблення гривні. Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. У бюджеті-2024 закладено курс 41,4 грн/долар.

Рада з фінансової стабільності заявила, що у 2023 році комфортний рівень міжнародних резервів разом із заходами НБУ стабілізували курсові очікування. При цьому рівень ризиків на валютному ринку залишається стабільним після сплеску 2022 року.

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