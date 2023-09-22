Доллар ускорил падение: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться после резкого роста в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 сентября средний курс доллара в Украине упал на 25 копеек до 38,15 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 22 сентября составляет 38,8944 гривен за евро (-0,2450 гривен).

Курс доллара

Напомним, курс доллара резко вырос в начале текущей недели, поднявшись до максимума, которого он достиг в августе - 38,60 гривен. После этого курс начал падать.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о желательности ослаблений гривны. Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. В бюджете-2024 заложен курс 41,4 грн/доллар.

Совет по финансовой стабильности заявил, что в 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами НБУ стабилизировали курсовые ожидания. При этом уровень рисков на валютном рынке остается стабильным после всплеска в 2022 году.