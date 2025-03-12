Долар і євро різко подорожчали: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 44,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння до мінімуму з середини жовтня.

Офіційний курс на 12 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4124 гривень за 1 долар (+0,1254 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,2141 гривень за 1 євро (+0,4425 грн).

Курс євро-долар

НБУ встановлює офіційний курс євро до гривні на основі котирувань пари євро-долар на міжнародному ринку.

Євро досяг п'ятимісячного максимуму до долара - 1,0947 на тлі готовності України погодитися на місячне припинення вогню.

У зв'язку з цим курс євро до гривні піднявся вище 45 гривень. Востаннє курс був вищим за 45 гривень 6 листопада 2024 року - перед виборами у США. Після перемоги Дональда Трампа євро сильно подешевшав до долара. Однак останнім часом євро знову дорожчає через економічну політику президента США.