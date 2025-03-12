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Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню

США, Середа 12 березня 2025 08:22
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Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню Фото: Переговори в Саудівській Аравії спричинили різкий курс євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євро досяг п'ятимісячного максимуму на тлі готовності України погодитися на місячне припинення вогню. Курс євро до 1,0947 до долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що прийме пропозицію США про припинення вогню, хоча Росія поки що не відреагувала.

Президент Дональд Трамп пригрозив, а потім відмовився від подвоєння митних тарифів на сталь і алюміній для Канади до 50% після того, як провінція Онтаріо призупинила плани щодо запровадження надбавки на електроенергію, яка експортується до США.

Останнім часом акції пережили найсильніший розпродаж за останні місяці, оскільки трейдери побоюються, що тарифи і політична невизначеність завдадуть шкоди економічному зростанню США.

Диспут про тарифи вдарив по акціях, при цьому індекс S&P 500 втратив приголомшливі 4 трильйони доларів ринкової вартості з недавнього піку, досягнутого минулого місяця.

Трамп захищав свої тарифні заходи під час зустрічі 11 березня з керівниками найбільших компаній США і сказав, що їх можна збільшити. Президент-республіканець поспілкувався з приблизно 100 керівниками на черговій зустрічі Ділового круглого столу, в якій узяли участь керівники Apple, JPMorgan Chase, і Walmart.

Переговори в Саудівській Аравії

Сполучені Штати 11 березня погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив про готовність підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що США пропонують запровадити повне тимчасове припинення вогню, припинивши ракетні, безпілотні та бомбові атаки не тільки в Чорному морі, а й уздовж усієї лінії фронту.

"Україна готова прийняти цю пропозицію - ми розглядаємо це як позитивний крок і готові його реалізувати", - заявив Зеленський.

У спільній заяві, зробленій 11 березня, обидві країни заявили, що домовилися якомога швидше укласти всеосяжну угоду про розробку найважливіших мінеральних ресурсів України.

Після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джидді (Саудівська Аравія) держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США тепер передадуть пропозицію Росії, і тепер м'яч на боці Москви.

Рубіо заявив, що Вашингтон хоче досягти повної угоди з Росією та Україною "якомога швидше".

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