Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню
Євро досяг п'ятимісячного максимуму на тлі готовності України погодитися на місячне припинення вогню. Курс євро до 1,0947 до долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що прийме пропозицію США про припинення вогню, хоча Росія поки що не відреагувала.
Президент Дональд Трамп пригрозив, а потім відмовився від подвоєння митних тарифів на сталь і алюміній для Канади до 50% після того, як провінція Онтаріо призупинила плани щодо запровадження надбавки на електроенергію, яка експортується до США.
Останнім часом акції пережили найсильніший розпродаж за останні місяці, оскільки трейдери побоюються, що тарифи і політична невизначеність завдадуть шкоди економічному зростанню США.
Диспут про тарифи вдарив по акціях, при цьому індекс S&P 500 втратив приголомшливі 4 трильйони доларів ринкової вартості з недавнього піку, досягнутого минулого місяця.
Трамп захищав свої тарифні заходи під час зустрічі 11 березня з керівниками найбільших компаній США і сказав, що їх можна збільшити. Президент-республіканець поспілкувався з приблизно 100 керівниками на черговій зустрічі Ділового круглого столу, в якій узяли участь керівники Apple, JPMorgan Chase, і Walmart.
Переговори в Саудівській Аравії
Сполучені Штати 11 березня погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив про готовність підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що США пропонують запровадити повне тимчасове припинення вогню, припинивши ракетні, безпілотні та бомбові атаки не тільки в Чорному морі, а й уздовж усієї лінії фронту.
"Україна готова прийняти цю пропозицію - ми розглядаємо це як позитивний крок і готові його реалізувати", - заявив Зеленський.
У спільній заяві, зробленій 11 березня, обидві країни заявили, що домовилися якомога швидше укласти всеосяжну угоду про розробку найважливіших мінеральних ресурсів України.
Після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джидді (Саудівська Аравія) держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США тепер передадуть пропозицію Росії, і тепер м'яч на боці Москви.
Рубіо заявив, що Вашингтон хоче досягти повної угоди з Росією та Україною "якомога швидше".