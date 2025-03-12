Доллар и евро резко подорожали: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после падения до минимума с середины октября.

Официальный курс на 12 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4124 гривен за 1 доллар (+0,1254 грн).

Официальный курс евро составит 45,2141 гривен за 1 евро (+0,4425 грн).

Курс евро-доллар

НБУ устанавливает официальный курс евро к гривне на основе котировок пары евро-доллар на международном рынке.

Евро достиг пятимесячного максимума к доллару - 1,0947 на фоне готовности Украины согласиться на месячное прекращение огня.

В связи с этим курс евро к гривне поднялся выше 45 гривен. В последний раз курс был выше 45 гривен 6 ноября 2024 года - перед выборами в США. После победы Дональда Трампа евро сильно подешевел к доллару. Однако в последнее время евро снова дорожает из-за экономической политики президента США.