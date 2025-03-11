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Долар різко подорожчав, курс євро перевищив 45 гривень

Україна, Вівторок 11 березня 2025 15:45
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Долар різко подорожчав, курс євро перевищив 45 гривень Фото: курс долара зріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння до мінімуму з середини жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4124 гривень за 1 долар (+0,1254 грн).
Долар різко подорожчав, курс євро перевищив 45 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,2141 гривень за 1 євро (+0,4425 грн).
Долар різко подорожчав, курс євро перевищив 45 гривень

bank.gov.ua

Востаннє курс був вищим за 45 гривень 6 листопада 2024 року - перед виборами у США. Після перемоги Дональда Трампа євро сильно подешевшав до долара. Однак останнім часом євро знову дорожчає через економічну політику президента США.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар різко подорожчав, курс євро перевищив 45 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,55 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ доведеться підвищити курс долара через суттєві дисбаланси на ринку. На кінець року курс очікується близько 46 гривень за долар.

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