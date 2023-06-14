Долар зростає: в обмінних пунктах оновився курс

Середній курс долара в Україні на ранок 14 червня у продажу зріс на 5 копійок до 37,40 гривень. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,60 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 39,85 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 14 червня становить 39,4721 гривні за євро (+0,1151 гривні).

Безготівковий ринок

На міжбанківському валютному ринку спостерігається зростання пропозиції валюти на фоні сталого попиту неї. З метою збалансування ринку НБУ продав минулого тижня 258 млн доларів (порівняно з 457 млн доларів тижнем раніше).

Зазначимо, безготівковий міжбанківський та готівковий ринок втратили прямий зв'язок після початку війни, оскільки банки не мають права продавати на готівковому ринку долари, куплені у НБУ за фіксованим курсом на міжбанку - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). Проте загальна тенденція простежується на обох сегментах ринку.