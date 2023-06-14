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Доллар растет: в обменных пунктах обновился курс

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины курс доллара продолжает расти. Единая европейская валюта дорожает сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине утро на 14 июня в продаже вырос на 5 копеек до 37,40 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,60 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 39,85 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 14 июня составляет 39,4721 гривен за евро (+0,1151 гривен).

Безналичный рынок

На межбанковском валютном рынке наблюдается рост предложения валюты на фоне устойчивого спроса на нее. С целью сбалансирования рынка НБУ продал на прошлой неделе 258 млн долларов (по сравнению с 457 млн долларов неделей раньше).

Отметим, безналичный межбанковский и наличный рынок утратили прямую связь после начала войны, поскольку банки не имеют права продавать на наличном рынке доллары, купленные у НБУ по фиксированному курсу на межбанке - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). Однако общая тенденция прослеживается на обоих сегментах рынка.

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