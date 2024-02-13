Долар зростає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Станом на ранок 13 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 38,30 грн., курс євро зріс на 10 коп. до 41,70 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 40,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,96-37,99 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ різко підвищив офіційний курс долара. Офіційний курс на 13 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8951 грн за 1 долар (+0,2717 грн). Курс євро становитиме 40,8092 гривень за 1 євро (+0,2963 грн).

Ситуація на ринку

Минулого тижня курс долара коливався у вузькому діапазоні. Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із зменшенням дефіциту валюти. НБУ продав 200,40 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року

Однак із понеділка курс пішов угору. На міжбанківському ринку курс зріс приблизно на 30 копійок, на готівковому ринку - на 25 копійок. Готівковий курс з осені минулого року залежить переважно від курсу на міжбанку.