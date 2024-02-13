RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар растет: обменные пункты выставили новые курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,96-37,99 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ резко повысил официальный курс доллара. Официальный курс на 13 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,8951 гривен за 1 доллар (+0,2717 грн). Курс евро составит 40,8092 гривен за 1 евро (+0,2963 грн).

Ситуация на рынке

На прошлой неделе курс доллара колебался в узком диапазоне. Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты. НБУ продал 200,40 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года

Однако с понедельника курс пошел вверх. На межбанковском рынке курс вырос примерно на 30 копеек, на наличном рынке - на 25 копеек. Наличный курс с осени прошлого года зависит в основном от курса на межбанке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ