Доллар растет: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 13 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,96-37,99 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ резко повысил официальный курс доллара. Официальный курс на 13 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,8951 гривен за 1 доллар (+0,2717 грн). Курс евро составит 40,8092 гривен за 1 евро (+0,2963 грн).

Ситуация на рынке

На прошлой неделе курс доллара колебался в узком диапазоне. Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты. НБУ продал 200,40 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года

Однако с понедельника курс пошел вверх. На межбанковском рынке курс вырос примерно на 30 копеек, на наличном рынке - на 25 копеек. Наличный курс с осени прошлого года зависит в основном от курса на межбанке.