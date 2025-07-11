Долар зріс в обмінниках до 42 гривень, євро подешевшав

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 11 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8232 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта піднялася до рівня 49 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,30 гривень.

Станом на ранок 11 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,30 гривень.

Курс долар-євро

Долар США зміцнився після нових оголошень президента Дональда Трампа про введення імпортних мит. Інвестори стурбовані новим витком тарифної війни США.

"Поки невизначеність грає на руку долару. І це може тривати ще кілька тижнів", - зазначив глава валютних досліджень NAB Рей Аттрілл.

Євро знизився на 0,2%, до 1,1682 долара, демонструючи тижневе падіння майже на 0,9%.

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