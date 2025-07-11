Долар зріс в обмінниках до 42 гривень, євро подешевшав
Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,30 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,30 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта піднялася до рівня 49 гривень.
Офіційний курс на 11 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8232 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,975 гривень за 1 євро (+0,1323 грн).
Курс долар-євро
Долар США зміцнився після нових оголошень президента Дональда Трампа про введення імпортних мит. Інвестори стурбовані новим витком тарифної війни США.
"Поки невизначеність грає на руку долару. І це може тривати ще кілька тижнів", - зазначив глава валютних досліджень NAB Рей Аттрілл.
Євро знизився на 0,2%, до 1,1682 долара, демонструючи тижневе падіння майже на 0,9%.
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