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Доллар вырос в обменниках до 42 гривен, евро подешевел

Украина, Пятница 11 июля 2025 10:00
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Доллар вырос в обменниках до 42 гривен, евро подешевел Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта поднялась к уровню 49 гривен.

Официальный курс на 11 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8232 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).

Официальный курс евро составит 48,975 гривен за 1 евро (+0,1323 грн).

Курс доллар-евро

Доллар США укрепился после новых объявлений президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Инвесторы обеспокоены новым витком тарифной войны США.

"Пока неопределенность играет на руку доллару. И это может продолжиться еще пару недель", - отметил глава валютных исследований NAB Рэй Аттрилл.

Евро снизился на 0,2%, до 1,1682 доллара, демонстрируя недельное падение почти на 0,9%.

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