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Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 24 вересня та чи стримає регулятор інфляцію

16:15 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: НБУ змінив офіційні курси долара та євро на 24 вересня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро на четвер, 24 вересня. Американська валюта подорожчала, тоді як європейська – помітно здешевшала.

Що відбувається з курсами валют та як підвищення облікової ставки НБУ може вплинути на інфляційний тиск, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 24 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,85 грн, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,18 грн. За день європейська валюта подешевшала на 15 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар по 45: курс валют у банках та обмінниках на 23 вересня

Чи допоможе підвищення облікової ставки НБУ стримати інфляцію

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, поточне підвищення може не вплинути на стримування інфляції, тому що фактори інфляції перебувають поза впливом монетарних показників. Водночас одним із завдань Національного банку залишається підтримка гривневої дохідності інструментів.

Нацбанк керується ще одним фактором – потрібно підтримати гривневу дохідність інструментів. Але при попередньому підвищенні вона не була достатньо сформована.

Проте це потрібно для того, щоб вільна гривня на тлі зростання інфляції та цін на імпортні товари не пішла у валюту і не створила додаткового тиску. Тут це дієвий механізм.

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