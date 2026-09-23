Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 24 вересня та чи стримає регулятор інфляцію

Курс валют НБУ

На 24 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,85 грн, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,18 грн. За день європейська валюта подешевшала на 15 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Чи допоможе підвищення облікової ставки НБУ стримати інфляцію

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, поточне підвищення може не вплинути на стримування інфляції, тому що фактори інфляції перебувають поза впливом монетарних показників. Водночас одним із завдань Національного банку залишається підтримка гривневої дохідності інструментів.

Нацбанк керується ще одним фактором – потрібно підтримати гривневу дохідність інструментів. Але при попередньому підвищенні вона не була достатньо сформована.

Проте це потрібно для того, щоб вільна гривня на тлі зростання інфляції та цін на імпортні товари не пішла у валюту і не створила додаткового тиску. Тут це дієвий механізм.