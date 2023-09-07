Долар знову різко подорожчав: новий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України знову пішов угору і коштує дорожче за 38 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 7 вересня середній курс долара в Україні зріс на 20 копійок до 38,05 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,30 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 7 вересня становить 39,2856 гривні за євро (+0,0329 гривні).

Коливання курсу долара

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% до 37,80 гривень.

За даними НБУ, гривня ослабла до долара на готівковому ринку через сезонні фактори. Водночас рішення НБУ дозволити купівлю валюти онлайн змінило ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць, що призвело до падіння долара нижче за рівень 38 гривень.