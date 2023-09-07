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Доллар снова резко подорожал: свежий курс в обменных пунктах

Украина, Четверг 07 сентября 2023 11:45
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Доллар снова резко подорожал: свежий курс в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова пошел вверх и стоит дороже 38 гривен. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 20 копеек до 38,05 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 7 сентября составляет 39,2856 гривен за евро (+0,0329 гривен).

Доллар снова резко подорожал: свежий курс в обменных пунктах

Колебания курса доллара

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% - до 37,80 гривен.

По данным НБУ, гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за сезонных факторов. В то же время решение НБУ разрешить покупку валюты онлайн изменило ситуацию.

Напомним, в конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц, что привело к падению доллара ниже уровня 38 гривен.

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