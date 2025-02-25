Долар знову подорожчав: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 25 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до - 44,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 43,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після різкого падіння.

Офіційний курс на 25 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7015 гривень за 1 долар (+0,1096 грн).

Офіційний курс євро складе 43,6448 гривень за 1 євро (+0,1355 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що Національний банк України поки що не налаштований підвищувати курс долара навіть у ситуації, коли структурний дефіцит валюти на ринку істотно зріс.