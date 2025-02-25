Чи зростатиме курс долара: прогноз на найближчий час

Національний банк Україні поки що не налаштований підвищувати курс долара навіть в ситуації, коли структурний дефіцит валюти на ринку суттєво зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, НБУ минулого тижня майже подвоїв інтервенції, щоб задовольнити збільшений попит на іноземну валюту, але це мало дуже обмежений вплив на курс гривні.

Аналітики вважають, що різке зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку від клієнтів банків (юросіб), імовірно, було обумовлене купівлею значних обсягів валюти державними установами. Це могли бути оплати за оборонними контрактами або для закупівлі газу.

"Тож ми припускаємо, що такий стрибок купівлі валюти у вівторок був ситуативним і цей фактор не буде регулярним", - йдеться в огляді.

Проте й без урахування одноразового фактору попит на валюту залишався достатньо високим.

"Минулий тиждень показав, що НБУ поки що не налаштований послаблювати курс гривні навіть у ситуації, коли на валютному ринку різко ситуативно зростають дисбаланси", - вважають аналітики.