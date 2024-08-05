Долар знову подорожчав: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінниках України знову зростає. На ранок 5 серпня долар у середньому продають вище позначки 41,50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на копійку до 41,51 гривні. Купують американську валюту у середньому за 40,94 гривні.

Курс євро у продажу зріс до 45,42 гривні, у купівлі - до 44,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс перебуває на позначках 41,19-41,22 грн/долар (купівля-продаж), що на шість копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня знову підвищив курс долара до гривні. Таким чином, долар дорожчає другий день поспіль після восьми днів падіння.

Офіційний курс на 5 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,225 гривні за 1 долар (+0,0860 грн.).

Курс євро на сьогодні становив 44,646 гривны за 1 євро (+0,2447 грн).

Прогноз на першу половину серпня

Протягом наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя. Як розповів РБК-Україна начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, всі курсові процеси відбуватимуться в рамках валютного коридору 40,7-41,7 грн/долар.

"Можна сказати, що зараз триває перехідний період між літніми та осінніми курсами, які наближатимуться до закладеного в бюджеті на кінець року курсу в 42,1 грн/долар", - зазначив він.