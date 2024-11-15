Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 18 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2796 гривен за 1 доллар (+0,0350 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6532 гривен за 1 евро (+0,1855 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население прогнозируют, что курс доллара за следующие 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%.

Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар, украинские банкиры в октябре ожидают курс 44,92 грн/доллар, население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 грн/доллар.