Долар знову подорожчав: які курси в обмінниках

Станом на ранок 5 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4829 гривень за 1 долар (-0,1556 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,2013 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).