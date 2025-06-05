Доллар снова подорожал: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 5 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).

Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).