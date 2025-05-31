Яким буде курс долара на початку червня: прогноз банкіра
У першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку залишиться без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.
По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
"Основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро", - сказав він.
За його словами, на ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією, який досягатиметься через механізм валютних інтервенцій НБУ. Не виключено, що їх обсяг не перевищить 800 млн долар на тиждень. Тобто не варто очікувати, що попит якось суттєво відірветься від пропозиції - ажіотажу не станеться, додав банкір.
Курс євро
Як і тижнем раніше, курс євро цілком залежатиме від котувань на світових ринках у парі з доларом. Хоча є один вагомий чинник, що досі незнаний: як відреагують ринки на нові мита США на товари з ЄС (вони плануються на рівні 50%) та до яких контрзаходів вдасться ЄС і як швидко буде надана дзеркальна відповідь, сказав Лєсовий.
"Ситуація є досить динамічною і непередбачуваною: дата нових мит перенесена з 1 червня на 9 липня. Тобто поки що нові мита не скасовані, а лише відтерміновані. Саме тому, на мій погляд, впродовж наступного тижня збережеться співвідношення кількох останніх тижнів: курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар", - вважає банкір.
Прогноз курсу
Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 червня) будуть такими:
- Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
- Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
"Таким чином, на початку червня діятимуть травневі тренди, а курсові показники залишатимуться “мінливо стабільними” - без суттєвих зрушень", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс з 41,49 до 41,52 грн/долар. Курс євро зріс з 46,44 грн/євро до 47,07 грн/євро.
Як заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою.
За його словами, жодна з альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п'єдесталу.
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