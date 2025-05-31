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Яким буде курс долара на початку червня: прогноз банкіра

Україна, Субота 31 травня 2025 08:15
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Яким буде курс долара на початку червня: прогноз банкіра Фото: Курс долара очікується на рівні 41,6-41,9 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку залишиться без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

"Основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро", - сказав він.

За його словами, на ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією, який досягатиметься через механізм валютних інтервенцій НБУ. Не виключено, що їх обсяг не перевищить 800 млн долар на тиждень. Тобто не варто очікувати, що попит якось суттєво відірветься від пропозиції - ажіотажу не станеться, додав банкір.

Курс євро

Як і тижнем раніше, курс євро цілком залежатиме від котувань на світових ринках у парі з доларом. Хоча є один вагомий чинник, що досі незнаний: як відреагують ринки на нові мита США на товари з ЄС (вони плануються на рівні 50%) та до яких контрзаходів вдасться ЄС і як швидко буде надана дзеркальна відповідь, сказав Лєсовий.

"Ситуація є досить динамічною і непередбачуваною: дата нових мит перенесена з 1 червня на 9 липня. Тобто поки що нові мита не скасовані, а лише відтерміновані. Саме тому, на мій погляд, впродовж наступного тижня збережеться співвідношення кількох останніх тижнів: курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар", - вважає банкір.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 червня) будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, на початку червня діятимуть травневі тренди, а курсові показники залишатимуться “мінливо стабільними” - без суттєвих зрушень", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс з 41,49 до 41,52 грн/долар. Курс євро зріс з 46,44 грн/євро до 47,07 грн/євро.

Як заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою.

За його словами, жодна з альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п'єдесталу.

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