Долар знову подешевшав: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знову знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,20 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,91-41,94 грн/долар (купівля-продаж) - на 13 копійок менше порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0195 гривень за 1 долар (+0,0716 грн).

Офіційний курс євро складе 43,7843 гривень за 1 євро (-0,3617 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, всі курсові зміни січня були в міру очікуваними, вони прогнозувалися ще в листопаді-грудні.

За його словами, очікується, що за підсумками місяця курс долара буде в коридорі 42,02 грн/долар до 42,10 грн/долар.

Надалі очікується, що напруга на валютному ринку продовжить спадати, а вже навесні регулятор цілком може зменшити свою роль на ринку