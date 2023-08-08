Долар знову подешевшав: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знову почав знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 серпня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 40,90 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 8 серпня становить 40,1633 грн за євро (+0,1609 грн).

Міжнародні резерви України

Міжнародні резерви України за липень зросли на 6,9% до 41,7 млрд доларів і вдруге оновили рекордний показник за всю історію незалежності України.

Протягом липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло 4,7 млрд доларів, з яких:

1,7 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;

1,5 млрд доларів - пільговий кредит під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

1,3 млрд доларів - грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них - 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив 395 млн доларів.

У липні 2023 року Національний банк продав на валютному ринку 1,86 млрд доларів. Надходження від міжнародних партнерів залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, які здійснювалися для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, зазначають у НБУ.