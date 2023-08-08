Доллар снова подешевел: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 августа средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 8 августа составляет 40,1633 гривен за евро (+0,1609 гривен).

Международные резервы Украины

Международные резервы Украины за июль выросли на 6,9% до 41,7 млрд долларов и во второй раз обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 4,7 млрд долларов, из которых:

1,7 млрд долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;

1,5 млрд долларов - льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;

1,3 млрд долларов - грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них - 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 395 млн долларов.

В июле 2023 года Национальный банк продал на валютном рынке 1,86 млрд долларов. Поступления от международных партнеров оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, отмечают в НБУ.