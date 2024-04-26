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Долар знову подешевшав: НБУ встановив офіційний курс долара на 29 квітня

Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,4409 грн за 1 долар (-0,0796 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,6015 гривень за 1 євро (-0,0687 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,58-39,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 39,90 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк найближчим часом скасує низку валютних обмежень.

За його словами, це рішення можна прийняти, враховуючи комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування подальшого надходження міжнародної допомоги.

НБУ готує певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони на імпорт послуг та валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів.

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