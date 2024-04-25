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НБУ анонсував скасування низки валютних обмежень найближчим часом

Україна, Четвер 25 квітня 2024 15:10
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НБУ анонсував скасування низки валютних обмежень найближчим часом Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк найближчим часом скасує низку валютних обмежень, запроваджених після початку війни. Вони будуть стосуватися виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні", - сказав він.

Як зазначив Пишний, минулого року НБУ узгодив з МВФ, Стратегію пом'якшення валютних обмежень та переходу до "керованої гнучкості" та в середньостроковій перспективі до інфляційного таргетування.

Він нагадав, що стратегія не містить часових рамок, а побудована на передумовах.

"Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони на імпорт послуг і валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів", - сказав він.

За його словами, зараз НБУ перебуває на етапі фіналізації рішення.

Пишний також повідомив, що "валютна лібералізація триватиме і надалі".

Пом'якшення валютних обмежень

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, передбачена лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до пом'якшення валютних обмежень.

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