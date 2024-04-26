Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс доллара на 29 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 42,4409 гривен за 1 доллар (-0,0796 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,6015 гривен за 1 евро (-0,0687 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,58-39,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 39,90 грн/доллар.
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк в ближайшее время отменит ряд валютных ограничений.
По его словам, это решением можно принять, учитывая комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи.
НБУ готовит определенные послабления относительно новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов.