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Долар знову подешевшав

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,639 гривень за 1 долар (-0,0968 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6252 гривень за 1 євро (-0,1640 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,61-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,90 гривень.

Ситуація на ринку

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня (24-28 лютого) на ринок впливатимуть більшою мірою економічні чинники, що дає змогу прогнозувати курсові зміни. За його словами, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,6-42,2 грн/долар.

 

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