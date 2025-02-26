Доллар снова подешевел

Официальный курс на 27 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,639 гривен за 1 доллар (-0,0968 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6252 гривен за 1 евро (-0,1640 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,61-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,90 гривен.

Ситуация на рынке

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе (24-28 февраля) на рынок будут влиять в большей степени экономические факторы, что позволяет прогнозировать курсовые изменения. По его словам, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42,2 грн/доллар.