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Долар знову дорожчає: свіжі курси обмінних пунктах

Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову зростає за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 39,25 гривень курс євро зріс на 10 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,75 гривні, євро по 42,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,13-39,16 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 11 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після різкого зростання та оновлення історичних максимумів.

Офіційний курс на 25 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн).

Курс євро становитиме 42,1252 гривень за 1 євро (-0,3441 грн).

Ситуація на ринку

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зростання курсу долара за останній тиждень не виходило за межі нормальних коливань.

За його словами, якщо уважно проаналізувати всі валютні коливання, можна зробити висновок, що на ринку діє певна логіка змін: середні тижневі курсові зміни знаходяться в діапазоні 1,5-2%, а максимальні не перевищують 2,6%. При цьому для ринку цілком допустимими можна вважати тижневі зміни в межах 5%.

За його прогнозом, протягом останнього тижня березня будь-які ажіотажні сплески попиту на готівковому ринку малоймовірні.

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