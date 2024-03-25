Доллар снова дорожает: свежие курсы обменных пунктах

По состоянию на утро 25 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 39,25 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,75 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,13-39,16 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 11 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после резкого роста и обновления исторических максимумов.

Официальный курс на 25 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9075 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн).

Курс евро составит 42,1252 гривен за 1 евро (-0,3441 грн).

Ситуация на рынке

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рост курса доллара за последнюю неделю не выходил за пределы нормальных колебаний.

По его словам, если внимательно проанализировать все текущие валютные колебания, можно сделать вывод, что на рынке действует определенная логика изменений: средние недельные курсовые изменения находятся в диапазоне 1,5-2%, а максимальные не превышают 2,6%. "При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%.

По его прогнозу, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны.