Долар знову дорожчає: обмінники виставили актуальні курси

Станом на ранок 20 липня середній курс долара у банках знаходиться на позначках 36,67 гривень у купівлі та 37,33 у продажу. На цьому рівні готівкова валюта вже третій день поспіль. Євро трохи подешевшало - до 40,95 гривень у купівлі та 41,84 гривень у продажу.

Українські обмінники купують долар у середньому по 36,84 та продають по 37,28 гривень (на 6 копійок вище ніж напередодні). Готівковий євро трохи подешевшав: у купівлі - до 41,21, а у продажу - до 41,71 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 20 липня знизився до 41,0117 (-0,1389 гривень).

Зазначимо, до цього європейська валюта кілька днів поспіль оновлювала історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Чи чекати на перегляд офіційного курсу долара?

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, поки для цього немає жодних підстав.

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. У той же час, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - зазначив він.

Плаваючий курс можуть повернути ще до кінця війни?

Ніколайчук не виключає такий варіант. Він наголошує, що намітився суттєвий прогрес у керованості на валютному ринку, в обсягах міжнародних резервів, зниженні інфляції тощо. І оскільки ситуація вирівнюється, то від фіксованого курсу можуть відмовитись ще до закінчення війни.

"Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки нічого конкретно не обіцяємо", - додав він.