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Доллар снова дорожает: обменники выставили актуальные курсы

Фото: наличный доллар немного подешевел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Наличный курс доллара в Украине снова прибавил несколько копеек. Тем временем евро спустя несколько дней роста перешел к снижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июля средний курс доллара в банках находится на отметках 36,67 гривен в покупке и 37,33 в продаже. На этом уровне наличная валюта уже третий день подряд. Евро немного подешевел - до 40,95 гривен в покупке и 41,84 гривен в продаже.

Украинские обменники покупают доллар в среднем по 36,84 и продают по 37,28 гривен (на 6 копеек выше чем накануне). Наличный евро немного подешевел: в покупке - до 41,21, а в продаже - до 41,71 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 20 июля опустился до 41,0117 (-0,1389 гривен).

Отметим, до этого европейская валюта несколько дней подряд обновляла исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.

Ждать ли пересмотр официального курса доллара?

По словам замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, пока для этого нет никаких оснований.

"Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса", - отметил он.

Плавающий курс могут вернуть еще до конца войны?

Николайчук не исключает такой вариант. Он подчеркивает, что наметился существенный прогресс в управляемости на валютном рынке, объемах международных резервов, снижении инфляции и так далее. И поскольку ситуация выравнивается, то от фиксированного курса могут отказаться еще до окончания войны.

"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", - добавил он.

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