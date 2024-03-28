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Долар знову дорожчає: обмінники оновили курси валют

Україна, Четвер 28 березня 2024 10:16
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Долар знову дорожчає: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову зріс за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 28 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 39,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 43,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,00 грн., євро по 42,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,34-39,37 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 28 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2273 грн за 1 долар (-0,1157 грн).

Курс євро становитиме 42,442 гривень за 1 євро (-0,2491 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, за останні два тижні гривня втратила близько 3% до долара.

За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними факторами: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним фактором впливу на курс залишаються активні інтервенції НБУ.

"Наразі серед факторів, які додатково прискорювали девальваційні процеси, були, перш за все, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо", - зазначив Данилишин.

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