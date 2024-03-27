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Чому подорожчав долар: експерт вказав на декілька факторів

Україна, Середа 27 березня 2024 12:35
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Чому подорожчав долар: експерт вказав на декілька факторів Фото: долар дорожчає через ситуативні та психологічні фактори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку на курс впливають ситуативні та психологічні фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

"Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо", - зазначив Данилишин.

Курс долара

Нагадаємо, курс долара активно зростає останні тижні. НБУ майже щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн). Вище курс був 26 березня - 39,2298 гривень за 1 долар.

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

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