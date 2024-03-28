Доллар снова дорожает: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова вырос вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 39,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 43,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,00 гривен, евро по 42,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,34-39,37 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 28 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2273 гривен за 1 доллар (-0,1157 грн).

Курс евро составит 42,442 гривен за 1 евро (-0,2491 грн).

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, за последние две недели гривна потеряла около 3% по отношению к доллару.

По его словам, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами: наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

"В настоящее время среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы, были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т.д.", - отметил Данилишин.