Долар знову дорожчає: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,70 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,20 гривні, євро по 41,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,44 - 38,46 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль після максимумів минулого тижня.

Офіційний курс на 27 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3361 грн за 1 долар (-0,0166 грн). Курс євро становитиме 41,5985 гривень за 1 євро (+0,0357 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, останні дні лютого та перші дні весни не стануть надто сенсаційними на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди трендам.

За його словами, курсові коливання 26 лютого - 3 березня можуть відбуватися як у бік зростання курсів, так і у бік їхнього зменшення. Вони не будуть надто помітними: 0,2-0,3 гривень на міжбанку та 0,3-0,5 гривень на готівковому ринку.