Доллар снова дорожает: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,20 гривен, евро по 41,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,44 - 38,46 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд после максимумов на прошлой неделе.

Официальный курс на 27 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,3361 гривен за 1 доллар (-0,0166 грн). Курс евро составит 41,5985 гривен за 1 евро (+0,0357 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам.

По его словам, курсовые колебания 26 февраля - 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения. Они не будут слишком заметными: 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0,3-0,5 гривен на наличном рынке.