Долар знову дешевшає: обмінні пункти оновили курси валют

Середній курс долара Україною ранок на 12 червня впав на 5 копійок до 37,30 гривень у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,40 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 гривень, євро по 39,70 гривень.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 12 червня становить 39,4082 гривні за євро (+0,1463 гривні).

Міжбанк

За даними НБУ, ситуація на безготівковому ринку минулого тижня покращала. НБУ для підтримки балансу продав за тиждень 278 млн доларів, що значно менше, ніж тижнем раніше (457 млн доларів). Всього з початку року НБУ продав 10,894 млрд доларів.

Поки що в НБУ не планують змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку. У НБУ також не бачать приводу для занепокоєння через рекордно високі обсяги продажу валюти на міжбанку, оскільки ці інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги, а резерви України зростають.

Зокрема, за травень резерви зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів - максимуму за 11 років.

Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло 4,323 млрд доларів.